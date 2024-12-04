Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Pakuwon Mall Jogja Kebakaran, Pengunjung Panik Menyelamatkan Diri

Galih Wisma , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |19:01 WIB
Pakuwon Mall Jogja Kebakaran, Pengunjung Panik Menyelamatkan Diri
Kebakaran Pakuwon Mall Jogja (Foto: Tangkapan layar/Okezone)
SLEMAN - Kebakaran terjadi di wilayah Sleman tepatnya di Pakuwon Mall Yogyakarta, Condongcatur, Depok, Sleman, Rabu (4/12/2024) sore. Para pengunjung terlihat panik untuk keluar dari pusat perbelanjaan tersebut.

Dari video amatir yang beredar diunggah Instagram @merapi_uncover, terlihat sejumlah orang berduyun-duyun mencari jalan keluar.

Kondisi mal saat itu sudah penuh asap abu-abu dan tak sedikit pengunjung yang menutup hidung mereka agar tak menghirup asap.

Meski belum ditemukan asal muasal api, pengunjung termasuk penjaga tenant di mal ini memilih untuk menutup lapaknya dan mengevakuasi diri.

Dengan kepanikan, para pengunjung justru mengantre di sekitar pintu masuk lift yang cukup berbahaya ketika listrik tiba-tiba padam.

Namun, terlihat beberapa pengunjung memilih menjauh dan mencari tangga darurat untuk keluar gedung. Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Operasional dan Investigasi (Kasi Ops) Bidang Damkar Sleman, Nawa Murtiyanto membenarkan peristiwa kebakaran tersebut.

(Arief Setyadi )

      
