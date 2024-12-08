Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Geger! Jasad Bayi Ditemukan Mengapung di Sungai Gajahwong Banguntapan Bantul 

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |01:05 WIB
Penemuan mayat bayi di Bantul (foto: dok ist) 
Penemuan mayat bayi di Bantul (foto: dok ist)
A
A
A

BANTUL - Warga Dusun Singosaren III, Kalurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan, Bantul digegerkan dengan penemuan jasad bayi berjenis kelamin laki-laki yang mengapung di aliran sungai Gajahwong, Sabtu (07/12/2024). 

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, mayat bayi laki-laki itu pertama kali ditemukan oleh saksi bernama Faezya (14) warga setempat yang sedang memancing. Awalnya, saksi melihat sebuah benda seperti boneka. 

"Namun setelah diperhatikan lebih teliti, ternyata benda tersebut adalah mayat bayi laki-laki yang menyangkut diranting akar pohon," kata Jeffry, Sabtu (07/12/2024).

Jeffry menyebut kondisi bayi itu ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan mulai membusuk. Diperkirakan bahwa bayi tersebut sudah terendam air lebih dari 24 jam.

