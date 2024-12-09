Raih 3 Juta Suara, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Menang Pilgub Sulsel

MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi sebagai pemenang Pilgub Sulsel 2024, di Hotel Novotel Makassar, Minggu (8/12/2024) malam.

Pasangan nomor 2 itu meraih 3.014.255 suara. Sementara rivalnya, Mohammad Ramdhan Pomanto- Azhar Asyad hanya mengumpulkan sebanyak 1.600.029 suara.

Penetapan itu dibacakan Ketua KPU Sulsel, Hasbullah melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Seltan Nomor 3119 Tahun 2024. Hasbullah yang membacakan keputusan menyebutkan, menetapkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir D Hasil KWK Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak tertpisahkan dari keputusan ini.

"Menetapkan pasangan calon Mohammad Ramdhan Pomanto- Azhar Asyad dengan perolehan suara sah sebanyak 1.600.029, sementara pasangan calon nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi dengan perolehan suara sah sebanyak 3.014.255," bebernya.

Hasil Pilgub Sulsel 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus pengumuman Minggu 8 Desember 2024.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Makassar pada tanggal 08 Desember 2024," ungkap Hasbullah sesaat sebelum menutup rekapitulasi suara hasil Pilgub Sulsel 2024.

Diketahui, pasangan nomor 1, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi diusung dan didukung mayoritas partai politik di antaranya Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, Partai NasDem, Hanura, PKS, PSI, Gelora dan Perindo. Sementara pasangan Danny-Azhar diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), PKB dan PPP.

