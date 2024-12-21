Banjir Terjang Sulsel, Jalur Trans-Sulawesi Lumpuh di Beberapa Daerah

MAKASSAR - Cuaca ekstrem yang melanda hampir semua wilayah di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengakibatkan jalur trans Sulawesi penghubung daerah lumpuh total akibat tertutup banjir.

Informasi yang dihimpun, beberapa daerah yang terdampak parah cuaca ekstrem ini yakni Kabupaten Barru, Maros, dan Jeneponto. Akibatnya akses ke beberapa daerah ini terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan.

Bahkan kondisi di jalur trans beberapa wilayah ini ramai diperbincangkan di media sosial.

Di Kabupaten Jeneponto, akses menuju Makassar dan sebaliknya terputus akibat banjir yang menggenangi jalan, yang mengakibatkan macet parah, sehingga kendaraan warga yang melintas terpaksa berhenti dan berbalik arah.

"Kami terpaksa menunda ke Makasar dan berbalik arah karena jalan tidak bisa dilalui, jalanan sudah seperti sungai," ujar Mantri salah seorang warga Jeneponto, Sabtu (21/12/2024).

Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Maros. Akses menuju Kabupaten Bone melalui Camba juga terhalang banjir yang menerjang wilayah itu.

Bahkan rumah warga yang terendam banjir sudah mencapai lantai rumah panggung. Kondisi tersebut tepatnya terjadi di Desa Pattiro Deceng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

"Air sudah sampai ke lantai rumah panggung, jalan menuju Kabupaten Bone sudah tidak bisa dilalui, bahkan ada informasi terjadi longsor di bagian atas," ujar warga Maros, Syamsul kepada MNC Portal via teleponnya, Sabtu (21/12/2024).

Kondisi yang lebih parah terjadi di wilayah Barru dan Pangkep, akses menuju dan keluar daerah itu juga sudah tidak bisa dilalui, bahkan sejumlah mobil di jalur trans yang menghubungkan ke daerah lain (Parepare ke Makassar) terendam banjir dan hanya terlihat bagian atapnya saja.