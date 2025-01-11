Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Jatuh dari Motor Gegara Mabuk, Dua Remaja Bertato Ini Bawa Pedang dan Airsoft Gun

Kuntadi , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |02:05 WIB
Jatuh dari Motor Gegara Mabuk, Dua Remaja Bertato Ini Bawa Pedang dan Airsoft Gun
Dua remaja bertato yang ditangkap polisi (foto: dok ist)
A
A
A

KULONPROGO - Jajaran Polsek Samigaluh, Kulonprogo menangkap dua remaja bertato dalam kondisi mabuk di Dusun Ngroto, Gerbosari, Samigaluh, Kulonprogo. Polisi menemukan senjata tajam berupa pedang dan airsoft gun.

“Benar, kami mengamankan dua remaja dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan membawa senjata tajam,” kata Kasi Humas Polres Kulonprogo, AKP Triatmi Noviartuti, Jumat (10/1/2025).

Dua pemuda yang diamankan, LRV (29) warga Nanggulan dan YNC (26) warga Umbulharjo. Dari tangan LRV petugas menemukan senjata tajam berupa pedang sepanjang 50 centimeter. Sedangkan dari YNC ditemukan airsoft gun.  

Pengungkapan kasus ini berawal saat petugas Polsek Samigaluh melaksanakan patroli KRYD (kegiatan rutin yang ditingkatkan) yang ditingkatan. Saat melintas di wilayah Gerbosari, petugas mendapat laporan ada dua pemuda yang terjatuh dari motornya karena terpengaruh miras.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
