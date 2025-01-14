Mertua dan Menantu Hilang Terseret Arus saat Sebrangi Sungai

PADANG - Dua warga Lubuk Begalung, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat hilang terseret arus sungai Kambang saat menyeberang.

“Kedua warga atas nama Zainuddin (70) dan Mawi (40) hilang terseret arus sungai Kambang, sekira pukul 17.30 WIB, kedua korban ini pulang dari ladang dan menyeberang sungai, tiba-tiba datang arus deras dari hulu sungai dan menyeret keduanya,” kata Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik, Senin (13/1/2025).

Kedua korban itu adalah mertua dan menantu, melihat kejadian itu warga melaporkan kepada aparat pemerintah setempat, kemudian diteruskan ke Basarnas.

“Kita baru menerima laporan tersebut pada pukul 19.35 WIB, setelah mendapat laporan itu kita menurunkan tim dari unit siaga Pesisir Selatan sebanyak 5 orang,” katanya.

Malam itu juga pihaknya bersama tim lain serta masyarakat langsung melakukan pencarian, namun sampai pagi ini korban belum ditemukan.

(Awaludin)