HOME NEWS JATENG

Tragedi di Perairan Tanjung Emas: Ombak Tinggi Seret 5 Pemancing, 2 Orang Tewas

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |01:05 WIB
Tragedi di Perairan Tanjung Emas: Ombak Tinggi Seret 5 Pemancing, 2 Orang Tewas
Pemancing tewas digulung gelombang tinggi (foto: Okezone)
A
A
A

SEMARANG – Dua pemancing tewas dan tiga lainnya dilaporkan hilang setelah diterjang ombak di Perairan Dam Merah, Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Selasa (19/8/2025). 

Kelima pemancing itu merupakan bagian dari total 12 orang yang sedang memancing saat cuaca hujan lebat disertai angin kencang melanda.

Insiden terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Informasi dihimpun, awalnya pukul 06.00 pagi, mereka memancing di Dam Merah dengan diantar Singgih, warga Tanjung Emas Semarang Utara, menggunakan perahu sopek. Setelah tiba, mereka ditinggal di lokasi. Menjelang tengah hari, cuaca tiba-tiba memburuk. Singgih kemudian berupaya menjemput mereka dengan perahu sopek. 

“Situasi saat itu gelombang tinggi dan angin kencang,” kata Kepala BPBD Kota Semarang, Endro kepada wartawan.

Saat tim tiba di lokasi, hanya 7 pemancing yang selamat, sementara 5 lainnya sudah tenggelam. Korban selamat tercatat atas nama Panijan (47), warga Tanjungmas Semarang Utara; Sigit (45) warga Sendangguwo Tembalang Semarang; Hartono (46) warga Sendangguwo Tembalang Semarang; Andi Kurniawan (45) warga Candisari Kota Semarang; serta Sugeng, Pak To, dan Mbahe. Semua warga Semarang.

 

Halaman:
1 2
      
