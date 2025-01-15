Mau Jadi Karyawan Pegadaian? Intip Lowongan Kerja Ini

Pegadaian buka lowongan kerja diperuntukkan bagi para lulusan S1 berpengalaman di bidang teknologi informasi (Foto: Dok Pegadaian)

Okezone-Halo Sahabat! ada kabar gembira bagi para pencari kerja muda yang ingin menjadi Pegawai Pegadaian. Kali ini lowongan kerja diperuntukkan bagi para lulusan S1 berpengalaman di bidang teknologi informasi dengan posisi yang diperlukan sebagai Officer Business Analyst, Officer Business Core dan Specialist Business Core.

Officer Business Analyst

Deskripsi Pekerjaan:

Bertanggung jawab pada proses Analisa Kebutuhan User Bisnis (Business Requirement) ke dalam spesifikasi teknis dan memastikan bahwa implementasi memenuhi spesifikasi dan standar kualitas sesuai kebutuhan bisnis. Kebutuhan Spesifik untuk Business Analyst di Squad Big Data.

Officer Business Core