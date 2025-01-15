Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Mau Jadi Karyawan Pegadaian? Intip Lowongan Kerja Ini

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |19:59 WIB
Mau Jadi Karyawan Pegadaian? Intip Lowongan Kerja Ini
Pegadaian buka lowongan kerja diperuntukkan bagi para lulusan S1 berpengalaman di bidang teknologi informasi (Foto: Dok Pegadaian)
A
A
A

Okezone-Halo Sahabat! ada kabar gembira bagi para pencari kerja muda yang ingin menjadi Pegawai Pegadaian. Kali ini lowongan kerja diperuntukkan bagi para lulusan S1 berpengalaman di bidang teknologi informasi dengan posisi yang diperlukan sebagai Officer Business Analyst, Officer Business Core dan Specialist Business Core. 

Officer Business Analyst

Deskripsi Pekerjaan:

Bertanggung jawab pada proses Analisa Kebutuhan User Bisnis (Business Requirement) ke dalam spesifikasi teknis dan memastikan bahwa implementasi memenuhi spesifikasi dan standar kualitas sesuai kebutuhan bisnis. Kebutuhan Spesifik untuk Business Analyst di Squad Big Data.

Officer Business Core

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178233//mitra10_liburan_ke_eropa_shopvaganza-URgl_large.jpg
Belanja Kloset Ceramax, Menangkan Mobil Listrik hingga Liburan ke Eropa di Mitra10 Shopvaganza 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178187//goto_ekosistem_ride_hailing-QHKn_large.JPG
Patuhi Kebijakan, GoTo Dukung Langkah Presiden Dorong Ekosistem Ride Hailing yang Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178198//pgn_dukung_presiden_dan_wapres-Sdrh_large.jpeg
Setahun Prabowo-Gibran, PGN Dukung Visi Menuju Swasembada Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/12/3178148//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_logistic_race-l46f_large.jpg
Ketepatan dan Kecepatan Jadi Kunci Tantangan Logistic Race Episode 4 Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178184//isf_chandra_asri-BTxU_large.jpg
Inisiatif Transisi Hijau Chandra Asri Group di Indonesia International Sustainability Forum 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/11/3178047//kemenimipas_pnbp-UvTr_large.jpeg
Kemenimipas Catat Kenaikan PNBP Signifikan pada 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement