2 Bus Rombongan Paud Tabrakan di Kulonprogo, Korban Dilarikan ke Rumah Sakit

KULONPROGO - Dua unit bus pariwisata yang mengangkut rombongan siswa Paud asal Purworejo, Jawa Tengah terlibat tabrakan di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Rabu (22/1/2025) siang. Diduga, kecelakaan disebabkan pemotor zigzag masuk ke jalur iring-iringan bus.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Wates-Purworejo, wilayah Dusun Mlangsen, Kalurahan Palihan, Kapanewon Temon, Kulonprogo. Insiden ini menyebabkan satu orang penumpang terluka hingga harus dirujuk ke rumah sakit.

Kecelakaan tersebut melibatkan dua bus berisi anak-anak Paud asal Purworejo yang akan berwisata ke Yogyakarta dengan rombongan berjumlah 4 bus pariwisata.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Kulonprogo, Ipda Tanto Kurniawan mengatakan, kecelakaan bermula saat rombongan siswa Paud bersama guru dan keluarga sedang melakukan perjalanan dari arah Purworejo ke Yogyakarta menggunakan empat unit bus pariwisata.