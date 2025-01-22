Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

2 Bus Rombongan Paud Tabrakan di Kulonprogo, Korban Dilarikan ke Rumah Sakit

Budi Utomo , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |16:50 WIB
2 Bus Rombongan Paud Tabrakan di Kulonprogo, Korban Dilarikan ke Rumah Sakit
Bus rombongan Paud kecelakaan (Foto: Budi Utomo/Okezone)
A
A
A

KULONPROGO - Dua unit bus pariwisata yang mengangkut rombongan siswa Paud asal Purworejo, Jawa Tengah terlibat tabrakan di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Rabu (22/1/2025) siang. Diduga, kecelakaan disebabkan pemotor zigzag masuk ke jalur iring-iringan bus.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Wates-Purworejo, wilayah Dusun Mlangsen, Kalurahan Palihan, Kapanewon Temon, Kulonprogo. Insiden ini menyebabkan satu orang penumpang terluka hingga harus dirujuk ke rumah sakit.

Kecelakaan tersebut melibatkan dua bus berisi anak-anak Paud asal Purworejo yang akan berwisata ke Yogyakarta dengan rombongan berjumlah 4 bus pariwisata.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Kulonprogo, Ipda Tanto Kurniawan mengatakan, kecelakaan bermula saat rombongan siswa Paud bersama guru dan keluarga sedang melakukan perjalanan dari arah Purworejo ke Yogyakarta menggunakan empat unit bus pariwisata.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement