HOME NEWS NEWS

Program Peduli Masjid, MNC Land Bersih-Bersih Masjid Nurul Huda di Cigombong Bogor

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |15:24 WIB
Program Peduli Masjid, MNC Land Bersih-Bersih Masjid Nurul Huda di Cigombong Bogor
MNC Land bersih-bersih Masjid Nurul Huda di Cigombong, Bogor (Foto: Ryan Rizki Roshali/Okezone)
BOGOR - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City bersama MNC Land dan MNC Peduli secara konsisten terus menggelar program Peduli Masjid dalam mendukung kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah di sekitar kawasan KEK MNC Lido City. Kegiatan kali ini dilakukan di Masjid Nurul Huda, Cigombong, Bogor, Jawa Barat, Kamis 23 Januari 2025.

General Manager (GM) Town Management MNC Land Lido Syaiful Ardiansyah menyebutkan, kegiatan tersebut bentuk dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.

“Kegiatan hari ini kami dari Kawasan Ekonomi Khusus MNC Lido City bersama MNC Land dan MNC Peduli kembali jalankan program Peduli Masjid ,” kata Syaiful, Kamis (23/1/2025).

“Jadi kegiatan ini sebetulnya merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan kami sebagai kawasan ekonomi khusus,” sambung dia.

Ia menyampaikan, kegiatan tersebut sudah dilakukan sejak awal tahun 2025 sebanyak 3 kali termasuk kali ini, dan akan terus dilaksanakan hingga menjelang bulan Ramadhan. “Jadi, menjelang Ramadhan akan kita lakukan terus, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti setelah Ramadhan akan berlanjut juga ke Masjid-Masjid lainnya,” ungkapnya.

Kegiatan bersih-bersih tersebut meliputi pembersihan di dalam bagian masjid maupun di luar masjid, khususnya di bagian toilet dan tempat wudhu, bahkan titik-titik yang jarang terjangkau untuk dibersihkan. Pihaknya berharap, kegiatan yang dilakukan bisa menjadi sumbangsih bagi lingkungan dan sosial.

“Kita harapkan ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan, dimana selama ini yang sudah dijalankan MNC Land, berfokus pada tiga bidang utama yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Semoga ini bisa menjadi sumbangsih kita untuk lingkungan,” tuturnya.
 

(Arief Setyadi )

      
