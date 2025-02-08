Gempa M3,7 Guncang Laut Pasaman Barat Sumbar

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan 3,7 magnitudo mengguncang wilayah laut Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (8/2/2025) sekira pukul 05.29 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan Pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 33 Km.

"Mag:3.7, 08-Feb-25 05:29:06 WIB, Lok:0.50 LS, 98.73 BT (Pusat gempa berada di laut 139 km barat daya Pasaman Barat), Kedalaman:33 Km," cuit laman X @infoBMKG.

Gempa bumi turut dirasakan hingga Siberut Utara, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat. Belum diketahui secara pasti dampak gempa yang dihasilkan.

"Dirasakan (MMI) II - III Kep. Batu, Siberut Utara," jelasnya.

