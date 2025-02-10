Advertisement
HOME NEWS JATIM

Presiden Prabowo Bakal Hadiri Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo

Lukman Hakim , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |07:29 WIB
Presiden Prabowo Bakal Hadiri Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo
Ketua Umum Ketum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa (foto: Okezone/Lukman)
SURABAYA - Ketua Umum Ketum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa menyatakan, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIE) Convention Exhibition, Surabaya, Senin (10/2/2025).

“Sampai dengan sore hari ini, terkonfirmasi bahwa Kongres Muslimat XVIII, insyaallah dibuka oleh Bapak Presiden Prabowo. Bapak Wapres (Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka) juga terkonfirmasi Insya Allah akan hadir,” kata Khofifah.

Sejumlah menteri yang terkonfirmasi hadir, diantaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Mu'ti, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Lalu Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, 

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi. 

“Rois Aam Syuriyah PBNU, dan Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Cholil Staquf juga akan hadir,” ujar Khofifah.

Diperkirakan ada 7.000 orang warga Muslimat NU yang hadir dalam acara pembukaan. Peserta resmi 3.025 orang. Mereka datang dari berbagai penjuru daerah di Indonesia termasuk 10 pengurus cabang istimewa Muslimat NU yang ada di luar negeri. Antara lain, Hong Kong, Arab Saudi, dan United Kingdom atau Inggris. 

 

Halaman:
1 2
      
