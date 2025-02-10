Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Iseng Makan Tanaman Betadine, Sejumlah Bocah Keracunan

Ricky Susan , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |22:21 WIB
Iseng Makan Tanaman Betadine, Sejumlah Bocah Keracunan
Bocah Keracunan (foto: freepik)
A
A
A

CIANJUR - Lima anak di Kampung Curug, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, alami keracunan setelah diduga memakan buah dari tanaman betadine. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 9 Februari 2025, sekitar pukul 16.00 WIB.

Kapolsek Bojongpicung, AKP Eriyanto mengungkapkan, bahwa kejadian bermula saat kelima anak sedang bermain di halaman rumah seorang warga. Mereka kemudian mencoba buah dari tanaman yang diduga betadine, yang menyebabkan mereka mengalami gejala mual dan muntah.

"Dari hasil penyelidikan, kelima anak tersebut kemungkinan iseng saat bermain dan mengonsumsi buah dari tanaman betadine yang tumbuh di halaman rumah warga," tutur AKP Eriyanto, Senin (10/2/2025).

Kelima anak yang menjadi korban adalah I (8), Y (7), A (9), RN (5) dan F (7).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/298/3181081//jamur-NZ4o_large.jpg
Heboh Wanita Keracunan Jamur Enoki, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802//kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178127//makan_bergizi_gratis-qcFm_large.jpg
Imbas Keracunan Massal, BGN Tutup 106 Dapur Program MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176369//keracunan-Ix9E_large.jpg
JPPI Catat 11.566 Anak Jadi Korban Keracunan MBG sejak Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174685//keracunan-4Hg6_large.jpg
60 Pelajar di Jakarta Keracunan MBG karena Faktor Bakteri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/482/3174601//mbg-NcV4_large.jpg
Apakah Keracunan MBG Ditanggung BPJS Kesehatan?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement