Iseng Makan Tanaman Betadine, Sejumlah Bocah Keracunan

CIANJUR - Lima anak di Kampung Curug, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, alami keracunan setelah diduga memakan buah dari tanaman betadine. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 9 Februari 2025, sekitar pukul 16.00 WIB.

Kapolsek Bojongpicung, AKP Eriyanto mengungkapkan, bahwa kejadian bermula saat kelima anak sedang bermain di halaman rumah seorang warga. Mereka kemudian mencoba buah dari tanaman yang diduga betadine, yang menyebabkan mereka mengalami gejala mual dan muntah.

"Dari hasil penyelidikan, kelima anak tersebut kemungkinan iseng saat bermain dan mengonsumsi buah dari tanaman betadine yang tumbuh di halaman rumah warga," tutur AKP Eriyanto, Senin (10/2/2025).

Kelima anak yang menjadi korban adalah I (8), Y (7), A (9), RN (5) dan F (7).