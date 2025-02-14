Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Beri Peringatan: Israel Berencana Serang Situs Nuklir Iran

Shabila Dina , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |17:24 WIB
AS Beri Peringatan: Israel Berencana Serang Situs Nuklir Iran
Jet tempur F-35 Israel yang digunakan dalam beberapa serangan terhadap Iran. (Foto: Angkatan Udara Israel)
A
A
A

JAKARTA - Pejabat intelijen Amerika Serikat (AS) memperingatkan bahwa Israel mungkin akan melancarkan serangan terhadap program nuklir Iran pada pertengahan tahun ini. Serangan ini diperkirakan dilakukan untuk memanfaatkan kelemahan Iran, seperti yang disebutkan dalam beberapa laporan intelijen, menurut laporan The Washington Post pada Rabu (12/2/25).

Penilaian intelijen menunjukkan bahwa Israel mungkin menargetkan fasilitas nuklir Iran di Fordow dan Natanz.

Tanggapan Trump

Serangan ini kemungkinan akan didukung oleh pengisian bahan bakar udara dan intelijen dari Amerika Serikat. Meskipun lebih memilih solusi diplomatik, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Brian Hughes, menegaskan bahwa Presiden Trump tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir.

"(Trump) tidak akan mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir," kata Hughes kepada wartawan, sebagaimana dialnsir Reuters.

Menurut penilaian intelijen dari pemerintahan Biden dan sebelumnya pemerintahan Trump, serangan seperti ini hanya akan menunda program nuklir Iran beberapa minggu atau bulan. Namun, langkah tersebut dapat memicu ketegangan di kawasan Timur Tengah dan meningkatkan risiko konflik yang lebih besar, seperti dilaporkan oleh media tersebut.

Sejak penarikan Amerika Serikat dari perjanjian nuklir Iran pada 2018, Iran telah melanjutkan aktivitas nuklirnya, termasuk pengayaan uranium

Baru-baru ini, pertemuan di Jenewa antara Iran, Inggris, Prancis, dan Jerman diadakan untuk membahas kemungkinan dimulainya kembali perundingan akhir.

 

