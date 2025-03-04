Banjir Bandang Terjang Cisarua, 346 Jiwa Mengungsi dan Satu Orang Meninggal

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 346 jiwa terdampak dan satu meninggal dunia akibat banjir bandang yang melanda di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto meminta agar penanganan darurat yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan warga terdampak, baik kepada 346 jiwa yang mengungsi maupun mereka yang bertahan di rumah masing-masing.

“Tentu saja yang masih mengungsi ini, dipastikan nanti pemerintah daerah kabupaten bogor di bawah arahan bupati dan kami pemerintah pusat melalui BNPB kami pastikan kebutuhan masyarakat yang terkena banjir, khususnya yang mengungsi ini betul-betul kita penuhi semaksimal mungkin,” ujar Suharyanto dalam keterangan resminya, Selasa (4/3/2025).

Lebih lanjut, BNPB akan mendukung pemulihan kondisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir bandang. Menurut hasil kaji cepat, setidaknya ada 24 rumah rusak ringan, 1 rusak sedang dan 16 rumah rusak berat.

“Yang rumahnya rusak, baik ringan, sedang dan berat itupun akan diberikan bantuan oleh pemerintah,” kata Suharyanto.