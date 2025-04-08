Asyik Nyabu di Rumah, Oknum Plt Camat Ditangkap

BATUBARA - Oknum Aparatur Sipil Negera (ASN), Plt Camat Nibung Hangus, Kabupaten Batubara, ditangkap Satnarkoba Polres Asahan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Jalan Bakti, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, pada Sabtu 5 April 2025.

Tiga pria dalam sebuah ruangan itu tak berkutik setelah Tim Satnarkoba Polres Asahan menggerebek. Saat digerebek para pengguna narkoba sempat mengelak dengan dalih bermain game, namun petugas menemukan alat hisap sabu yang disembunyikan pelaku di bawah genteng.

Kasat Narkoba Polres Asahan, AKP Mulyoto mengatakan, dalam penangkapan tiga pria tersebut, hanya ditemukan alat hisap sabu.

“Dari tiga pria yang diamankan, satu diantaranya merupakan oknum ASN Plt Camat Nibung Hangus di Kabupaten Batubara,” kata Mulyoto, Selasa (8/4/2025).

Karena tidak ditemukan narkoba, oknum camat dan temannya serahkan ke panti rehabilitasi narkoba di Asahan.

(Awaludin)