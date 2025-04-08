Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Asyik Nyabu di Rumah, Oknum Plt Camat Ditangkap

Ulil Amri , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |20:00 WIB
Asyik Nyabu di Rumah, Oknum Plt Camat Ditangkap
Penangkapan narkoba (foto: Okezone)
A
A
A

BATUBARA - Oknum Aparatur Sipil Negera (ASN), Plt Camat Nibung Hangus, Kabupaten Batubara, ditangkap Satnarkoba Polres Asahan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Jalan Bakti, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, pada Sabtu 5 April 2025.

Tiga pria dalam sebuah ruangan itu tak berkutik setelah Tim Satnarkoba Polres Asahan menggerebek. Saat digerebek para pengguna narkoba sempat mengelak dengan dalih bermain game, namun petugas menemukan alat hisap sabu yang disembunyikan pelaku di bawah genteng.

Kasat Narkoba Polres Asahan, AKP Mulyoto mengatakan, dalam penangkapan tiga pria tersebut, hanya ditemukan alat hisap sabu.

“Dari tiga pria yang diamankan, satu diantaranya merupakan oknum ASN Plt Camat Nibung Hangus di Kabupaten Batubara,” kata Mulyoto, Selasa (8/4/2025).

Karena tidak ditemukan narkoba, oknum camat dan temannya serahkan ke panti rehabilitasi narkoba di Asahan.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Camat Nyabu Sabu Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183859//penangkapan_kurir_ganja-tZ89_large.jpg
Gudang Ganja 47 Kg di Sumut Digerebek, Dua Kurir Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183803//emak_emak-r8Sq_large.jpg
Viral Emak-Emak Robohkan Rumah Markas Narkoba di Aceh Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183074//narkoba-IlmJ_large.jpg
Duh! 2 Wanita Cantik Bawa Narkoba ke Lapas Cipinang, Disembunyikan dalam Pembalut yang Dipakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662//bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182135//penembakan_wali_kota_meksiko-gbvs_large.jpg
Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962//penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement