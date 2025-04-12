Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Pengendara Berboncengan Tewas Mengenaskan Tabrak Truk Parkir di Kolaka Utara

Muh Rusli , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |16:02 WIB
2 Pengendara Berboncengan Tewas Mengenaskan Tabrak Truk Parkir di Kolaka Utara
Ilustrasi
A
A
A

KOLAKA UTARA - Kecelakaan lalulintas melibatkan sebuah truk dan pengendara motor terjadi di jalan Trans Sulawesi Desa Makkuaseng, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada pukul 23.00 Wita, Jumat  (11/4/2025). Pengendara beserta boncengannya dilaporkan tewas di tempat.

Kasat Lantas Polres Kolut, Iptu Muhammad Subhan mengatakan, pengendara motor tersebut bernama Kevin Jannuar Ediyono (23) warga Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sementara boncenganya bernama Muchlis (22), warga Desa Keisio, Kecamatan Lalolae, Kolaka Timur (Koltim).

"Keduanya berprofesi sebagai operator alat berat," ujarnya kepada MNC Portal, Sabtu (12/4/2025).

Adapun pengemudi mobil diketahui bernama Suprianto (32), warga Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kolaka. Ia mengemudi truk box Toyota Hino hijau dengan Nomor Polisi (Nopol) DT 8209 EE.

Dijelaskan Iptu Muhammad Subhan, Kevin dan Muchlis berkendara menggunakan motor Honda Sonic hitam pink Nopol DT 4108 OA dari arah Barat Latowu menuju Batuputih. Setiba di jalur lurus Desa Makkuaseng, mereka terlihat tampak langsung menabrak truk Suprianto dari arah belakang.

Halaman:
1 2
      
