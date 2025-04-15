Mantan PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi Meninggal Dunia di Usia 85 Tahun

Mantan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi meninggal dunia di usia 85 tahun. (Foto: X)

KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi meninggal pada Senin, (14/4/2025) dalam usia 85 tahun, demikian dilaporkan oleh keluarganya dan otoritas medis. Pak Lah, sapaan akrabnya, menjadi perdana menteri kelima Malaysia pada 2003, menyusul pengunduran diri pemimpin veteran Mahathir Mohamad setelah 22 tahun memimpin.

Mantan perdana menteri itu meninggal pada pukul 19.10 waktu setempat di Institut Jantung Nasional di ibu kota Kuala Lumpur, menantu laki-lakinya dan mantan menteri kesehatan Khairy Jamaluddin mengatakan dalam sebuah posting Instagram, tanpa menyebutkan penyebab kematiannya.

Pak Lah Abdullah dirawat di National Heart Institute pada Minggu, (13/4/2025) setelah mengalami kesulitan bernapas dan segera ditempatkan di bawah perawatan intensif, kata lembaga tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Meskipun telah dilakukan berbagai upaya medis, ia meninggal dengan tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang dicintainya," kata lembaga tersebut, sebagaimana dilansir Reuters.