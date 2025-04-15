Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Usai Santap Hidangan Halalbihalal, Ratusan Warga Klaten Keracunan 

Vitriana D , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |19:18 WIB
Usai Santap Hidangan Halalbihalal, Ratusan Warga Klaten Keracunan 
Keracunan (foto: Freepik)
A
A
A

KLATEN - Ratusan warga Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengalami keracunan massal. Peristiwa tersebut terjadi usai menghadiri pementasan wayang kulit dalam acara halalbihalal yang digelar di RT 13/RW 4, Dukuh Bendungan, pada Sabtu 12 April 2025 malam.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun, hingga Selasa (15/4/2025) sore, jumlah korban keracunan mencapai 124 orang. 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten, Syahruna mengatakan, peristiwa bermula ketika pada hari Minggu 13 April 2025, beberapa warga yang menghadiri acara tersebut merasakan mual dan pening. 

"Namun pada hari Senin tgl 14 April 2025, ternyata rasa mual dan pening dirasakan oleh semakin banyak warga masyarakat, dan akhirnya dilaporkan ke perangkat desa," kata Syahruna, Selasa (15/4/2025).

