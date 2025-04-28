Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Hari Tak Pulang, Pria asal Dramaga Bogor Ditemukan Tewas di Kebun Singkong

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |00:01 WIB
Dua Hari Tak Pulang, Pria asal Dramaga Bogor Ditemukan Tewas di Kebun Singkong
Ilustrasi
A
A
A

BOGOR - Warga Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan temuan mayat pria di kebun singkong. Mayat tersebut sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Kapolsek Dramaga AKP Hartanto mengatakan mayat tersebut ditemukan warga sekira pukul 11.50 WIB. Mayat dalam posisi telungkup dengan mengenakan celana jeans dan kaos warna hitam.

"Warga menghubungi RT setempat dan staff Desa Petir mengubungi piket Reskrim," kata Hartanto dalam keterangannya, Minggu (27/4/2025).

Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung menuju lokasi untuk melakukan  olah tempat kejadian perkara. Hasil penyelidikan, diketahui identitas mayat tersebut berinisial G berusia 31 tahun.

"Sudah dua hari tidak pulang warga Dramaga memang dalam keadaan sakit," jelasnya.

Selanjutnya, jasad G dievakuasi dan dibawa ke RSUD Ciawi. Belum diketahui penyebab kematiannya, tetapi pihak keluarga menolak dilakukan otopsi.

"Keluarganya keberatan dilakukan otopsi dengan membuat surat pernyataan selanjutnya diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
