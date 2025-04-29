Innalillahi, Politikus Senior PAN Meninggal saat Beri Sambutan Halal Bihalal di Medan

MEDAN – Politikus Senior Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Husein, meninggal dunia di RSU Bunda Thamrin Medan, Sumatera Utara. Peristiwa tersebut membuat heboh Kota Medan.

Zulkifli Husein berpulang setelah sempat ambruk dari podium saat memberikan sambutan mewakili pengurus organisasi Aceh Sepakat pada pelaksanaan halal bihalal yang dilaksanakan Masyarakat Pidie Jaya (Maspira) di Hotel Grand Kanaya, Kota Medan, Sumatera Utara.

Peristiwa ambruknya Zulkifli Husein ini sempat viral setelah video rekaman peristiwa itu tersebar di sejumlah media sosial dan akun mediagram.

Dalam video itu terlihat warga yang melihat Zulkifli Husein ambruk, langsung memberikan pertolongan dan membawa Zulkifli ke rumah sakit.

Fungsionaris PAN Sumut, Muslim Simbolon, membenarkan kabar telah berpulangnya Zulkifli Husein. Ia mengenang Zulkifli sebagai pribadi yang baik dan teladan.

"Iya benar. Beliau mentor politik kami di Sumut ini. Kami sangat kehilangan," kata Muslim, Selasa (29/4/2025).

Kabar meninggalnya Zulkifli Husein juga dibenarkan anggota Fraksi PAN DPRD Sumut Hendra Cipta. Menurut Hendra, Zulkifli Husein meninggal karena serangan jantung.

Hendra menyebut jenazah Zulkifli Husein kini sudah dimakamkan. Sebelumnya jenazah Zulkifli Husein sempat disemayamkan di rumahnya di Jalan Gedung Arca, Medan Area, Kota Medan.

"Kemungkinan karena serangan jantung. Senin kemarin sudah dimakamkan," terangnya.