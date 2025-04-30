Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Polri Sosialisasi Antikorupsi ke Pemkab Purworejo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 30 April 2025 |18:03 WIB
Polri Sosialisasi Antikorupsi ke Pemkab Purworejo
Sosialisasi Antikorupsi di Pemkab Purworejo (foto: dok ist)
JAKARTA - Polri gencar melakukan sosialisasi antikorupsi ke daerah-daerah agar para pejabat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak melakukan korupsi. Hal itu juga untuk mencegah terjadi kebocoran anggaran akibat tindak pidana rasuah. 

Sosialisasi tersebut disampaikan oleh Anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri, Yudi Purnomo Harahap kepada seluruh kepala dinas, pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Purworejo melalui tatap muka dan daring. 

Dalam kesempatan tersebut,Yudi menyampaikan bahwa Pejabat dan ASN Pemkab Purworejo mempunyai tanggung jawab moral untuk tidak melakukan korupsi. 

"Baik berupa menerima suap, gratifikasi, memeras apalagi sampai merugikan keuangan negara yang ada dalam APBD," kata Yudi, Rabu (30/4/2025).

Mantan Penyidik KPK ini menceritakan pengalamannya ketika menangani kasus kasus korupsi di daerah, bahwa keteladanan sangat penting untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi. 

"Kalau pemimpinnya berintegritas maka diyakini korupsi akan berkurang, sebab sistem pengawasan tentu akan berjalan dengan baik," ujar Yudi.

 

