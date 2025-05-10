Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kecelakaan Beruntun di Bandung, Sopir Nissan Kicks Ditetapkan Tersangka

Agus Warsudi , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |12:48 WIB
Kecelakaan Beruntun di Bandung, Sopir Nissan Kicks Ditetapkan Tersangka
Kecelakaan beruntun di Jalan Anggrek, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Jawa Barat (Foto: Agus Warsudi/Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Satlantas Polrestabes Bandung menetapkan Herolina Sutanto atau HS (63), sopir minibus Nissan Kicks sebagai tersangka kasus kecelakaan beruntun di Jalan Anggrek, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi pada Selasa 6 Mei 2025 lalu.

Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha Utama mengatakan, penetapan HS sebagai tersangka setelah petugas melakukan berbagai proses penyelidikan dan penyidikan.

"Kita sudah lakukan olah TKP (tempat kejadian perkara), mengumpulkan para saksi di lapangan dan CCTV di seputaran TKP. Kami sudah menahan terhadap terduga sebagai tersangka, termasuk mengamankan barang bukti kendaraan," kata Kasatlantas, Sabtu (10/5/2025).

AKBP Wahyu menyatakan, penyidik Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung melakukan penyidikan selama dua hari Rabu-Kamis. Terakhir penyidik melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap dua saksi di TKP.

"Dua alat bukti cukup. Hari Jumat kami tingkatkan dari lidik jadi sidik. Terus kami gelar dan Jumat malam sudah kami tetapkan jadi tersangka, ibu tersebut (HS)," ujar AKBP Wahyu.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504/kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement