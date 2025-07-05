Banjir Bandang Texas Tewaskan Setidaknya 24 Orang, Puluhan Hilang

SAN ANTONIO – Banjir bandang yang dipicu hujan deras di sepanjang Sungai Guadalupe, Texas, Amerika Serikat (AS) pada Jumat, (4/7/2025) menewaskan setidaknya 24 orang. Tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan puluhan korban lainnya yang terjebak oleh air tinggi dan orang-orang yang masih hilang akibat banjir bandang tersebut.

Pihak berwenang mengatakan bahwa setidaknya 23 dari 750 peserta perkemahan musim panas khusus perempuan Kristen di Tepi Sungai Guadalupe yang diterjang banjir masih belum ditemukan. Gubernur Texas Greg Abbot mengatakan oeprasi pencarian dan penyelamatan akan terus berlangsung sepanjang malam hingga Sabtu, (5/7/2025).

Badan Cuaca Nasional AS mengumumkan keadaan darurat banjir bandang untuk beberapa bagian Kerr County di Texas Hill Country bagian tengah-selatan, sekira 65 mil (105 km) di barat laut San Antonio, menyusul badai petir yang menyebabkan hujan setinggi satu kaki.

Dalton Rice, manajer kota Kerrville, ibu kota daerah tersebut, mengatakan bahwa banjir ekstrem melanda sebelum fajar dengan sedikit atau tanpa peringatan, sehingga pihak berwenang tidak dapat mengeluarkan perintah evakuasi lebih awal.

"Ini terjadi sangat cepat, dalam waktu yang sangat singkat yang tidak dapat diprediksi, bahkan dengan radar," kata Rice, sebagaimana dilansir Reuters. "Ini terjadi dalam rentang waktu kurang dari dua jam."

Pertunjukan kembang api pada Hari Kemerdekaan AS pada tanggal 4 Juli akhirnya dibatalkan di komunitas-komunitas yang dilanda banjir di seluruh wilayah tersebut, termasuk Kerrville. Lokasi tepi laut yang sebelumnya akan digunakan untuk perayaan Hari Kemerdekaan AS pada Jumat malam terendam oleh sungai yang meluap akibat hujan.