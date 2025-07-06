Advertisement
HOME NEWS JABAR

3 Wanita Muda Ditangkap Warga saat Transaksi Sabu di Pinggir Jalan

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |03:05 WIB
3 Wanita Muda Ditangkap Warga saat Transaksi Sabu di Pinggir Jalan
Wanita muda yang ditangkap warga saat transaksi sabu (foto: dok ist)
A
A
A

BANDUNG - Tiga wanita muda diamankan warga Kampung Cikoneng 3 RT 01 RW 03, Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, karena diduga hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu.

Ketiga wanita tersebut diamankan sekitar pukul 02.00 WIB, setelah warga memergoki gerak-gerik mencurigakan dari lima orang tak dikenal, yakni dua pria dan tiga wanita, di sebuah area terbuka.

Saat didekati warga, dua pria yang diduga rekan ketiga wanita itu langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Sementara tiga wanita berhasil diamankan di lokasi kejadian.

Warga kemudian menemukan satu paket kecil sabu yang tergeletak di atas rumput, dan diduga sengaja dibuang sebelum penangkapan. Barang bukti tersebut tersimpan dalam plastik bening.

Kapolsek Cileunyi, Kompol Rizal Adam Al Hasan, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan dan penyerahan tiga wanita beserta barang bukti dari warga.

“Benar, tiga wanita sudah diamankan oleh warga dan diserahkan ke kami beserta satu paket kecil diduga sabu,” ujar Kompol Rizal, Sabtu (5/7/2025).

 

