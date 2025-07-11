Viral Pendekar PSHT Keroyok Warga di Depan Itenas Bandung, 4 Orang Ditangkap!

BANDUNG – Empat pendekar perguruan silat PSHT asal Jawa Timur (Jatim) ditangkap petugas Satreskrim Polrestabes Bandung. Mereka diduga mengeroyok warga di depan Kampus Itenas, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Jawa Barat.

Video amatir berisi rekaman aksi pengeroyokan itu viral di media sosial. Dalam video tersebut, pengeroyokan terjadi di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Akibatnya, arus lalu lintas macet total.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menyatakan, korban bernama Muhammad Fahmi Alamsyah telah melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Bandung. Setelah menerima laporan, petugas Satreskrim langsung melakukan penyelidikan.

“Hasil penyelidikan, pelaku pengeroyokan teridentifikasi sebagai murid perguruan silat PSHT. Polisi kemudian menangkap empat terduga pelaku,” kata Kapolrestabes Bandung didampingi Kasatreskrim AKBP Abdul Rachman, Jumat (11/7/2025).

Kombes Budi menyebutkan, keempat pelaku berinisial MIH, FAF, AE, dan JP. Mereka merupakan murid PSHT asal Jawa Timur yang merantau ke Kota Bandung.

Kronologi

Peristiwa bermula saat para pelaku menghadiri acara kenaikan tingkat dan pengesahan anggota baru PSHT di Yon Zipur Ujungberung, Jalan AH Nasution, Kota Bandung, pada Sabtu, 5 Juli 2025 malam.