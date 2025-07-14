3 Orang Tewas Usai Pajero Tabrak Truk di Tol Semarang-Batang, Ini Identitasnya

BATANG – Tiga orang tewas akibat kecelakaan Mitsubishi Pajero bernopol G 1392 WD dengan truk terjadi di ruas Tol Semarang–Batang Km 353, tepatnya di Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ketiga jenazah saat ini masih berada di RSUD Batang.

Ketiga korban tewas adalah Ramadoni (23) asal Pemalang, Nurochim (54) asal Comal dan M Nursidik alias Casmuri (62) asal Pemalang.

Ketiga korban tewas diketahui baru pulang dari Bali dan hendak kembali ke kampung halaman di Pemalang, Jawa Tengah.

Kasat Lantas Polres Batang AKBP Ahmad Zainurrozaq mengatakan, penyebab kecelakaan diduga pengemudi Pajero kurang konsentrasi serta mengantuk.

“Sopir Pajero mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk di depannya,” ujar AKBP Ahmad kepada awak media, Senin (14/7/2025).

Ahmad melanjutkan, setelah menabrak truk, mobil kembali ditabrak dari belakang oleh truk boks pengangkut paket bernomor polisi B 9040 UXZ.