INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Komitmen Jaga Tradisi Bali, Partai Perindo Turut Sukseskan Upacara Ngayut Karangasem

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |19:48 WIB
Komitmen Jaga Tradisi Bali, Partai Perindo Turut Sukseskan Upacara Ngayut Karangasem
Partai Perindo mendukung upacara Ngayut di Puri Agung Karangasem, Bali sebagai komitmen menjaga tradisi. (Foto: Partai Perindo).
A
A
A

KARANGASEM - Komitmen Partai Perindo dalam menjaga tradisi dan budaya lokal kembali ditunjukkan lewat dukungan nyata pada rangkaian Upacara Ngayut yang digelar di Puri Agung Karangasem, Bali, Rabu (23/7/2025).

Upacara Ngayut merupakan bagian dari prosesi penutup Karya Baligia, sebuah ritual sakral yang melibatkan pelarungan abu ke laut sebagai bentuk penghormatan terhadap roh leluhur. Ratusan masyarakat ikut terlibat mengarak puspa dan sarana upacara sejauh satu kilometer dari Balai Upacara menuju Pantai Ujung, diiringi tabuhan baleganjur yang khidmat.

Di bawah kepemimpinan Plt Ketua DPW Partai Perindo Bali I Ketut Putra Ismaya Jaya, segenap kekuatan partai yang dikenal sebagai Partai Kita ini aktif berkontribusi dalam rangkaian acara yang berlangsung sejak pekan lalu.

Pada Upacara Ngayut, sebanyak 50 kader Partai Perindo Bali dari Dusun Karanganyar turut serta ngayah atau bergotong royong dalam prosesi ini. Mereka membantu berbagai kebutuhan logistik upacara, mulai dari persiapan, pengangkutan sarana upacara, hingga pelaksanaan di lapangan.

“Kami bersama kawan-kawan kader Partai Perindo Karangasem merasa bangga bisa berpartisipasi dan menyukseskan acara hari ini. Ini bentuk komitmen kami dalam menjaga tradisi yang diwariskan leluhur,” ujar kader Partai Perindo Karangasem I Nyoman Widana.

Tak hanya tenaga, Partai Perindo juga menyediakan mobil ngayah, kendaraan bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut banten dan perlengkapan upacara. Fasilitas ini memudahkan warga, khususnya krama, dalam menyiapkan berbagai perlengkapan upacara yang jumlahnya tidak sedikit.

Manggala Upacara AA Bagus Partha Wijaya menjelaskan bahwa Ngayut merupakan prosesi spiritual penting yang melambangkan penyucian roh dari alam Pitara menuju Dewa Pitara.

“Kalau Ngaben kemarin untuk badan kasar, maka hari ini kita sucikan badan halusnya. Ini bentuk peningkatan kesucian dan penghormatan kepada leluhur,” tuturnya.

 

