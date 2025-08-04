Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tragedi Acara Jalan Santai di Bangkalan, Siswi SD Tewas Tertimpa Dahan Pohon

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |07:37 WIB
Tragedi Acara Jalan Santai di Bangkalan, Siswi SD Tewas Tertimpa Dahan Pohon
Siswa SD Tewas Tertimpa Dahan Pohon (foto: freepik)
A
A
A

BANGKALAN – Seorang siswa SD di Bangkalan, Jawa Timur, tewas akibat tertimpa dahan pohon di depan Pendopo Bupati Bangkalan. Peristiwa tragis ini terjadi usai kegiatan jalan-jalan santai (JJS).

Kejadian nahas tersebut menimpa dua peserta JJS, yakni Yasinta Dwi Amira, siswi kelas 5 SDN Demangan 1 Bangkalan yang dinyatakan meninggal dunia, serta Rani Auliani, guru di sekolah yang sama, yang mengalami luka ringan.

Ketua pelaksana kegiatan, Muhammad Taufik, mengatakan insiden terjadi saat sesi pengundian hadiah berlangsung. Korban tengah beristirahat di bawah pohon trembesi bersama rombongan.

“Dahan pohon mendadak patah dan jatuh tepat mengenai dua orang, siswi dan gurunya. Siswi sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis, namun akhirnya meninggal dunia,” ungkap Taufik, Senin (4/8/2025).

