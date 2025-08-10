Tragis, Bocah SD di Pasuruan Tewas Dipukul Tetangga Pakai Gancu

PASURUAN – Seorang bocah laki-laki berusia tujuh tahun yang masih duduk di kelas 1 SD di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tewas setelah diduga dianiaya tetangganya sendiri. Pelaku menyerang korban secara mendadak menggunakan alat pertanian berupa gancu (beloncong) di teras rumah korban.

Peristiwa tragis ini terjadi di Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, pada Sabtu (9/8/2025) siang. Korban berinisial MHM sempat dievakuasi ke RSUD Bangil, namun meninggal dunia dalam perjalanan karena luka serius di bagian kepala.

Insiden ini memicu amarah keluarga korban yang kemudian mendatangi rumah pelaku Afandi, yang berjarak hanya sekitar 10 meter dari lokasi kejadian. Kericuhan sempat nyaris pecah ketika keluarga korban mencoba merusak rumah pelaku.

Beruntung aparat dari Polsek Wonorejo cepat datang dan meredam emosi massa. Menurut keterangan warga, pelaku secara tiba-tiba datang ke rumah korban dan langsung menganiaya korban menggunakan gancu tanpa alasan yang jelas.

“Korban masih anak-anak, pelakunya tetangganya sendiri. Kami semua kaget dan sedih,” ujar Hasani, warga setempat.

Kepala Desa Sambisirah, Abdul Rokhim, mengatakan dirinya turut terkejut setelah mendapat kabar dari warga. “Saya dikabari ada kejadian seperti ini, terkejut. Kalau tidak salah, korban umurnya sekitar tujuh tahun,” ungkapnya.

Pihak kepolisian telah mengamankan pelaku dan membawanya ke Mapolres Pasuruan untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mendalami motif pelaku.

(Arief Setyadi )