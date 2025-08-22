Potensi Besar tapi Belum Dikelola Maksimal, Saran Legislator Partai Perindo Ferianto Raga Lawa untuk Pacu PAD Kabupaten Jayapura

JAYAPURA - Legislator Partai Perindo atau dikenal dengan Partai Kita, Ferianto Raga Lawa, mendorong pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, Papua untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih serius. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan, Pemkab Jayapura diharapkannya tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat, tetapi mampu mengelola potensi lokal yang ada.

Menurutnya, banyak sektor potensial yang belum dikelola dengan baik, sehingga kontribusinya terhadap PAD masih rendah. "Sebenarnya banyak sektor-sektor yang bisa digarap dengan maksimal untuk potensi PAD," ujar Ferianto Raga Lawa melalui pesan WhatsApp, Kamis malam (22/8/2025).

Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura ini merinci beberapa sektor strategis yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD. Pertama, pajak bumi dan bangunan (PBB). Saat ini, banyak rumah dan lahan yang sudah dibeli masyarakat, tetapi dibiarkan kosong tanpa membayar pajak. “Ini perlu diperhatikan dengan serius agar penerimaan PBB bisa lebih maksimal,” katanya.

Kedua, pengelolaan aset daerah. Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Jayapura ini menilai masih banyak aset milik Pemda yang terbengkalai dan tidak produktif. Jika dilakukan pendataan dan pengelolaan dengan baik, aset-aset tersebut bisa menjadi sumber pemasukan baru. “Semua harus di-cross check agar jelas aset mana yang bisa menghasilkan PAD,” ungkapnya.

Selain itu, perusahaan daerah (Perusda) juga menjadi sorotan. Dia mencontohkan Perusda Baniyau yang saat ini pengelolaannya tidak jelas. Proyek pembangunan rumah yang dilakukan bersama PT Perwira misalnya, hingga kini belum terjual. Padahal, jika rumah-rumah itu diperuntukkan bagi ASN dan terjual, bisa menambah pemasukan sekaligus mendorong aparatur menetap di Kabupaten Jayapura.