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Prabowo Kembali Pimpin Rapat Karhutla Siang Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |13:30 WIB
Prabowo Kembali Pimpin Rapat Karhutla Siang Ini
Prabowo Kembali Pimpin Rapat Karhutla Siang Ini
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan kembali memimpin rapat terbatas soal penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (19/10/2026).

Informasi itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman saat Konferensi Pers terkait Perkembangan Situasi Terkini Bidang Politik dan Keamanan di Kantor Kemenko Polkam.

Dudung mengatakan agenda rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo tersebut akan berlangsung pada pukul 14.30 WIB.

"Nanti jam 14.30, Bapak Presiden juga akan mengundang kami sehingga kita akan dibahas kembali tentang karhutla," kata Dudung kepada awak media.

Sebelumnya, Prabowo memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10). Dalam kesempatan itu hadir Gubernur Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah serta Pangdam dan Kapolda kedua provinsi tersebut.

Dudung pun kembali memastikan bahwa Prabowo terus memberikan perhatian terhadap penanganan karhutla.

 

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