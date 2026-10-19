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Menko Polkam Pastikan Stok BBM Aman, Antrean di Bali Akibat Telat Distribusi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |14:09 WIB
Menko Polkam Pastikan Stok BBM Aman, Antrean di Bali Akibat Telat Distribusi
Menko Polkam Dudung Abdurachman (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia aman untuk 16 hari ke depan. Sementara antrean di Bali, menurut Dudung, terjadi akibat keterlambatan kapal yang mengangkut BBM.

"Yang di Bali itu kan hanya keterlambatan masalah kapal untuk distribusi dan sekarang sudah bisa diatasi," kata Dudung dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Dudung menjelaskan, stok BBM untuk 16 hari ke depan tidak seluruhnya tersedia di dalam negeri saat ini. Jumlah tersebut juga mencakup stok yang masih dalam perjalanan dan proses distribusi.

"Karena memang betul tadi dari Menteri Luar Negeri menyampaikan juga bahwa stok 16 hari ke depan itu tidak serta-merta 16 hari itu ada di dalam. Tapi dalam proses perjalanan, proses distribusi dan sebagainya, tetapi masih aman lah," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan antrean BBM di sejumlah SPBU, termasuk di Bali, terjadi akibat gangguan distribusi yang dipengaruhi kondisi musim kemarau.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM Laode Sulaeman mengatakan, ketahanan stok BBM secara nasional saat ini masih dalam kondisi ideal, yakni berkisar 18–20 hari. Namun, kendala pengiriman menyebabkan pasokan BBM ke SPBU di Bali terlambat.

"Jadi masalah yang ada ini lebih disebabkan oleh pola distribusi karena musim. Musim, ada kalau yang di darat itu biasanya pakai angkutan sungai, sungainya kering, diantar pakai truk, truknya kan enggak bisa cepat sampainya, berjam-jam dan volumenya tidak banyak," ujarnya saat ditemui di Kemenko Pangan, Selasa 14 Oktober 2026.

(Arief Setyadi )

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