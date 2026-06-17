Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Harga BBM Subsidi Tidak Naik, Gerindra: Keberpihakan untuk Tetap Jaga Daya Beli Masyarakat

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |22:11 WIB
Harga BBM Subsidi Tidak Naik, Gerindra: Keberpihakan untuk Tetap Jaga Daya Beli Masyarakat
Juru Bicara Partai Gerindra, Astrio Feligent (Foto: iNews TV)
A
A
A

JAKARTA - Langkah pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi merupakan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal itu disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra, Astrio Feligent, dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Suara Mahasiswa: Menguji Fakta, Menjaga Harapan” pada Rabu (17/6/2026) malam.

Ia menilai, langkah tersebut merupakan kebijakan berani mengingat saat ini terdapat tantangan eksternal, yakni geopolitik yang menyebabkan beberapa tekanan fiskal. "Tapi hari ini pemerintah mengambil juga keputusan politik yang amat berani untuk berpihak kepada rakyat, salah satunya adalah dengan tetap menahan harga BBM subsidi agar tetap tidak naik," kata Astrio.

Menurutnya, hal itu berbeda dengan sejumlah negara lain yang langsung menaikkan harga BBM sejak perang pecah pada Februari lalu.

"Tapi kita juga punya PR Bung Aiman, kita di sini siap untuk mendengarkan, menerima masukan, dan juga agar ke depannya kita bisa memperbaiki tata kelola dan kekurangan-kekurangan kita agar semua program ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Partai Gerindra harga BBM BBM
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/337/3224269/seskab-O3IJ_large.jpg
Pertamax Naik, Seskab Teddy: BBM Non-subsidi Harus Ikuti Harga Minyak Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211135/bbm_subsidi-Ocm6_large.jpg
Terbongkar, Begini Modus Licik Tersangka Penyalahgunaan BBM-Elpiji Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/340/3210701/bbm_ilegal-cOD7_large.jpg
Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi, Sita 10 Ribu Liter BBM Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160614/mogok-9Uhd_large.jpg
Kendaraan Mogok Usai Isi Bensin di SPBU Kembangan Jakbar, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160440/spbu-vqct_large.jpg
Dugaan BBM Oplosan, Dua Dispenser Pertalite di SPBU Kembangan Disegel Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160434/mogok_massal-08Zs_large.jpg
Heboh! Motor Mogok Massal Usai Isi Pertalite di SPBU Kembangan, Diduga BBM Oplosan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement