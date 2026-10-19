Mobil TNI Masuk Jurang, 4 Prajurit Dikabarkan Gugur di Yalimo Papua

JAKARTA – Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Trans Wamena–Jayapura KM 136, Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Minggu 18 Oktober 2026. Peristiwa itu dikabarkan menyebabkan empat prajurit gugur.

Kendaraan dinas jenis Strada Triton double cabin dikabarkan hilang kendali sebelum akhirnya masuk ke jurang sedalam 50 meter. Dalam gambar yang beredar, mobil rantis yang diduga ditumpangi prajurit TNI itu terlihat ringsek akibat kecelakaan.

Adapun keempat korban yang dikabarkan gugur adalah Lettu Inf Harits Adam Yuseno, Pratu Sugiono, Pratu M. Ridwan, dan Pratu Pardianto Saputra. Saat ini, seluruh korban juga disebut telah dievakuasi ke Puskesmas Elelim oleh personel Polres dan Satlantas Yalimo.

iNews Media Group telah mengonfirmasi Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Muhammad Nas. Namun, keduanya belum memberikan respons terkait peristiwa ini.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.