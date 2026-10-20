Prabowo Dapat Apresiasi dari Sekjen PBB, Menlu: Dukungan di Situasi Global yang Sulit

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres atas dukungan Indonesia terhadap kepemimpinannya di tengah situasi global yang sulit.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir setelah dipanggil Prabowo ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, melaporkan hasil kunjungan Guterres ke Indonesia beberapa waktu lalu.

“Saya tadi hanya sekadar melapor apa yang kemarin kan ada kunjungan Sekjen PBB, ada kegiatan di Kemlu. Itu aja, tidak ada hal-hal yang ini, hanya rutinlah tadi melapor perkembangan apa, hasil kunjungan tadi Sekjen PBB itu. Itu aja,” ungkap Tata usai pertemuan.

Tata menjelaskan, kunjungan Guterres ke Indonesia merupakan bentuk apresiasi kepada Prabowo dan Indonesia yang selama ini mendukung dirinya sebagai Sekjen PBB, khususnya di tengah situasi global yang sulit.

“Bukan kompromi. Nah, justru kan beliau hadir ke sini untuk menunjukkan apresiasi kepada Bapak Presiden, kepada Indonesia yang selama ini mendukung beliau, mendukung Sekjen PBB sebagai Sekjen dalam situasi yang sulit di tingkat global dan juga mendorong reformasi sistem multilateral,” tegasnya.

Selain itu, Guterres juga mengapresiasi Prabowo yang menyempatkan waktu untuk mengundangnya ke kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Jawa Barat. “Jadi itu yang yang dilaporkan dan beliau, Pak Sekjen sangat mengapresiasi bagaimana Bapak Presiden menyempatkan untuk mengundang beliau di Hambalang,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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