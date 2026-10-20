Dua Tahun Prabowo Gibran, Diaspora Indonesia di AS: Perkuat Program Prioritas!

JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berbagai program prioritas diluncurkan dengan harapan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komunitas Diaspora for Prabowo Subianto di Amerika Serikat, pun memberikan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dengan menggelar deklarasi di Richardson Street, San Bernardino, California.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi para diaspora untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, serta harapan terhadap arah pembangunan Indonesia, bertepatan dengan momentum dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo,” ujar Koordinator acara Eki Gondosaputro, Selasa (20/10/2026).

Eki mengatakan, dukungan Diaspora Indonesia for Prabowo Subianto bukanlah hal yang baru, melainkan komitmen yang telah terbangun sejak 2013.

Dukungan secara konsisten dari diaspora ini merupakan bentuk keyakinan terhadap arah kepemimpinan dan pembangunan Indonesia yang dianggap tepat berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo, kami berharap berbagai program prioritas terus diperkuat agar manfaatnya semakin nyata bagi masyarakat,”ujarnya.

“Sebagai diaspora Indonesia di Amerika Serikat, kami tetap mengikuti perkembangan tanah air dan memiliki harapan besar terhadap masa depan Indonesia,”lanjutnya.

Karena itu, kata dia, dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo, dia menegaskan konsistensi dukungan terhadap agenda pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat yang telah dilakukan Prabowo Subianto.

Meski tinggal jauh dari tanah air, diaspora Indonesia di Amerika Serikat tetap menaruh perhatian terhadap berbagai perkembangan dan isu strategis di Indonesia.

“Mulai dari pembangunan nasional, kondisi ekonomi, kesejahteraan masyarakat, hingga penegakan hukum jadi perhatian para diaspora,” ujar Eki.

“Selain pelaksanaan program prioritas pemerintah, komunitas diaspora di Amerika Serikat ini juga mengapresiasi upaya penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Pengurus Komunitas Diaspora for Prabowo Subianto Herman Hemmy menambahkan, langkah pemerintah dalam mendorong penegakan hukum dinilai menjadi bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjaga kepercayaan publik.