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Prabowo Beri Penghormatan Terakhir kepada Almarhum Subagyo HS di Mabesad

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |15:35 WIB
Prabowo Beri Penghormatan Terakhir kepada Almarhum Subagyo HS di Mabesad
Prabowo Beri Penghormatan Terakhir kepada Almarhum Subagyo HS (foto: Biro Pers Kepresidenan)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri prosesi persemayaman jenazah Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Selasa (20/10/2026). Kehadiran Prabowo menjadi bentuk penghormatan terakhir sekaligus ungkapan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.

Setibanya di Mabesad, Prabowo disambut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Yusuf Jauhari, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Presiden kemudian menuju ruang persemayaman tempat jenazah almarhum disemayamkan.

Memasuki ruangan, Prabowo berjalan menuju peti jenazah dan memberikan penghormatan kepada almarhum. Kepala Negara kemudian mendekat dan memanjatkan doa dalam suasana khidmat.

Usai memberikan penghormatan, Prabowo menghampiri keluarga inti almarhum. Presiden menyalami anggota keluarga satu per satu sebagai ungkapan belasungkawa atas kepergian almarhum.

Prabowo selanjutnya menyalami sejumlah pelayat yang hadir, baik dari unsur keluarga maupun pejabat dan tokoh yang datang memberikan penghormatan terakhir. Presiden kemudian duduk bersama para pelayat, di antaranya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto.

 

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