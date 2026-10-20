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Mantan KSAD Subagyo HS Tutup Usia, Prabowo: Selamat Jalan Jenderal

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |09:33 WIB
Mantan KSAD Subagyo HS Tutup Usia, Prabowo: Selamat Jalan Jenderal
Mantan KSAD Subagyo HS Tutup Usia, Prabowo: Selamat Jalan Jenderal/ist
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) periode 1998-1999 Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo (HS).  Subagyo juga merupakan mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Mantan Danjen Kopassus sekaligus atasan Prabowo Subianto saat bertugas di militer tersebut akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026).

Pesan Prabowo tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Mewakili Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Pemerintah Republik Indonesia, menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Jenderal TNI (Purn.) Subagyo Hadi Siswoyo," ujar Prasetyo.

Dalam pesannya, Prasetyo menyampaikan semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi kehilangan ini.

Selain itu, dia mengatakan bahwa almarhum Subagyo HS merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang telah mendedikasikan pengabdian dan kehidupannya bagi negara, khususnya melalui perjalanan panjang di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

"Pengabdian dan dharma bakti almarhum dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan kehormatan bangsa merupakan bagian dari perjalanan sejarah pengabdian TNI kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Prasetyo.

 

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