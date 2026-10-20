Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Transformasi Digital dan Pembangunan Fisik Dorong Produksi Pangan dari Sumatera hingga Papua

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |19:01 WIB
Transformasi Digital dan Pembangunan Fisik Dorong Produksi Pangan dari Sumatera hingga Papua
Menkomdigi Meutya Hafid bersama Para Petani mencoba penggunaan teknologi IoT Jinawi.
A
A
A

JAKARTA — Program penguatan ketahanan pangan nasional menunjukkan perkembangan positif dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wapres Gibran Rakabuming. Perkembangan in tercapai melalui peningkatan produksi, penguatan cadangan beras pemerintah, perbaikan infrastruktur pertanian, serta perluasan inovasi dari berbagai daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya peningkatan pada sejumlah indikator produksi pangan nasional sepanjang tahun 2025. Produksi padi Indonesia tercatat mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), atau mengalami kenaikan sebesar 13,29 persen dibandingkan tahun 2024. Seiring dengan peningkatan tersebut, produksi beras untuk konsumsi penduduk tercatat sebesar 34,69 juta ton (naik dari 30,62 juta ton pada 2024), dengan perluasan luas panen padi yang tumbuh 12,69 persen menjadi 11,32 juta hektare.

Tren kenaikan volume ini juga terjadi pada komoditas jagung. BPS mencatat produksi jagung pipilan kering berkadar air 14 persen pada 2025 mencapai 16,16 juta ton, tumbuh 6,74 persen dari tahun sebelumnya. Adapun untuk tahun 2026, proyeksi neraca pangan nasional yang dirujuk pemerintah memperkirakan total produksi dari delapan komoditas strategis—meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit—berpotensi menyentuh angka 72,91 juta ton, berbanding perkiraan kebutuhan nasional sebesar 68,22 juta ton. Meskipun terdapat potensi selisih positif sebesar 4,69 juta ton, angka tersebut merupakan kalkulasi proyeksi yang realisasinya masih bergantung pada dinamika hingga akhir tahun.

Di sektor cadangan pangan, Perum BULOG melaporkan realisasi pengadaan dalam negeri melalui skema Public Service Obligation (PSO) hingga 11 Oktober 2026 mencapai 4.131.492 ton setara beras. Capaian ini melampaui target pengadaan sebesar 4 juta ton, serta meningkat dibandingkan realisasi 2025 sebesar 3.191.969 ton. Pada periode tanggal yang sama, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada di angka lebih dari 4,6 juta ton, yang secara teknis memberi ruang bagi pemerintah dalam pelaksanaan stabilisasi harga dan penyaluran bantuan pangan.

Tren positif dan perkembangan ini berhasil dicapai melalui upaya pemerintah termasuk dengan penerapan teknologi digital di sektor pertanian yang mengiringi  pembenahan infrastruktur fisik.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/337/3248648//pemerintah-XW3g_large.jpg
Komdigi Bantah Batasi Konten Karhutla di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/33/3247700//raline_shah-kAC2_large.JPG
Raline Shah Mundur dari Jabatan Stafsus Komdigi, Ingin Fokus ke Karier Hiburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247694//raline_shah-Ro2V_large.jpg
Raline Shah Mundur Sebagai Stafsus Menkomdigi, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/16/3247225//menkomdgi_meutya_hafid-TpfJ_large.jpeg
Sosialisasi PP TUNAS, Menkomdigi Ajak Keluarga Bangun Kegiatan Anak di Luar Layar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/65/3246939//mnc_university-D8TQ_large.jpeg
MNC University Gandeng Inspark Gelar Pelatihan AI untuk Tingkatkan Inovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/337/3245769//dirjen_wasdigi_komdigi_alexander_sabar-7oiX_large.jpeg
Sebut Data Menkomdigi yang Beredar Data Lama, Komdigi Gandeng BSSN Usut Jual Beli Data Pribadi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement