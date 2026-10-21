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Prabowo Sebut Negara dalam Mode Survival: Kepentingan Rakyat yang Utama!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |16:48 WIB
Prabowo Sebut Negara dalam Mode Survival: Kepentingan Rakyat yang Utama!
Prabowo Sebut Negara dalam Mode Survival
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, Indonesia saat ini sedang dalam mode survival. Oleh karena itu, Indonesia harus bertahan, menyelamatkan kekayaan dan potensi besar Indonesia.

Hal itu diungkapkan Prabowo, saat membuka Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata Untuk Negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

"Kekayaan kita, sumber alam kita, itu ibarat darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat," ujar Prabowo.

Prabowo berkata, negara yang mode survival tak hanya Indonesia belaka. Menurutnya, banyak negara yang tengah dalam mode survival.

"Dalam keadaan survival, yang utama adalah kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," terang Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo menyampaikan, garis politik luar negeri yang dijalankan merupakan warisan dari para founding fathers.

 

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