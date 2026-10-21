Prabowo Minta Menteri dan Wamen Check-up, Sebut Sudah Ada yang Masuk RS

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengibaratkan dua tahun pemerintahan sebagai jeda babak pertama, dalam pertandingan sepak bola. Meski demikian, dia mengaku prihatin karena sudah ada anggota kabinetnya yang masuk rumah sakit (RS).

Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bertajuk “Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri” di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Mulanya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Kabinet Merah Putih yang telah bekerja selama dua tahun pemerintahannya.

“Sebagaimana saya sampaikan dari awal pemerintahan kita tidak semua pemain akan kita mainkan di awal. Ada yang cadangan, ada yang pendukung, ada yang striker ya. Yang cadangan jangan frustrasi. Pada saatnya Saudara akan kita mainkan. Ibarat ini pertandingan sepak bola,” tutur Prabowo.

Prabowo kemudian mengibaratkan perjalanan pemerintahannya seperti pertandingan sepak bola yang hampir memasuki jeda babak pertama. Dia mengatakan, para menteri yang belum mendapat giliran bertugas tidak perlu gelisah karena kesempatan mereka akan tiba.

“Jadi tenang-tenang saja para pemain cadangan yang saya sudah lihat gelisah, kapan saya dimainkan?” tutur Prabowo.