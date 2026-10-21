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Asap Karhutla Sempat Selimuti Langit Jakarta, BMKG: Berada di Ketinggian 4 Km

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |20:30 WIB
Asap Karhutla Sempat Selimuti Langit Jakarta, BMKG: Berada di Ketinggian 4 Km
Udara Jakarta (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani menyebut, asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sempat terpantau di wilayah DKI Jakarta.

Faisal mengatakan, temuan tersebut berdasarkan hasil pemantauan pada Selasa (20/10/2026). Namun, keberadaan asap itu tidak dirasakan masyarakat di permukaan karena berada di ketinggian lebih dari 4 kilometer.

“Kemarin sempat terpantau beberapa jam, ya, kurang lebih kalau saya tidak salah 5 sampai 6 jam,” kata Faisal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

“Jadi masuknya itu memang asap yang berada di ketinggian lebih dari 4 kilometer. Jadi kita pun di sini tidak merasakan, tidak merasakan rasa asapnya,” ujarnya melanjutkan.

Setelah terpantau selama beberapa jam, asap tersebut kemudian menjauh dari wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

“Jadi itu masuk kira-kira 5 sampai 6 jam dan kemudian menjauh dari daerah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat,” tuturnya.

(Awaludin)

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