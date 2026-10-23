Prabowo Berkelakar Soal Rambut Putih Tokoh Wantimpres: Orang Lihat Ini Ngeri!

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih, dan apresiasi kepada sejumlah tokoh nasional yang bersedia bergabung dalam Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat mengakhiri arahannya dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 21 Oktober 2026.

"Terima kasih tokoh-tokoh nasional yang bergabung di Dewan Pertimbangan Presiden, ini kehormatan bagi saya ya. Begitu banyak tokoh-tokoh nasional, terima kasih," kata Prabowo.

Secara khusus, Prabowo menyoroti kapabilitas dan rekam jejak para tokoh tersebut yang dinilainya disegani. Menurutnya, berkumpulnya sejumlah tokoh besar bangsa dalam satu wadah akan memberikan pesan kuat mengenai stabilitas dan persatuan nasional.

"Ada Pak Chairul Tanjung, ada Pak Wiranto, ada Pak Hatta Rajasa, yang enggak kalah rambut putihnya, ya kan. Orang lihat ini aja apalagi di TV dilihat ke sana itu, ngeri," selorohnya yang disambut tepuk tangan para pejabat negara yang hadir.