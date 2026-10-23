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Konser Andrea Bocelli di Borobudur dan Peluang Indonesia Perkuat Diplomasi Budaya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |20:04 WIB
Konser Andrea Bocelli di Borobudur dan Peluang Indonesia Perkuat Diplomasi Budaya
Konser Andrea Bocelli/@andreabocelliofficial
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JAKARTA —  Izin konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli yang dijadwalkan berlangsung di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada 31 Oktober 2026 dicabut polisi. Hal itu setelah muncul penolakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Fadli Yasir, mengatakan, konser kelas dunia tersebut dinilai sebagai momentum positif untuk memperkuat diplomasi kebudayaan Indonesia sekaligus memperluas interaksi masyarakat Indonesia dengan komunitas internasional.

“Seni dan musik memiliki ruang tersendiri dalam membangun hubungan antarmasyarakat yang melampaui batas geografis dan kebangsaan,” ujar Fadli Yasir, Jumat (23/10/2026).

Menurut perspektif hubungan internasional, kata dia, kebudayaan merupakan salah satu instrumen soft power yang dapat memperkuat daya tarik suatu negara di mata dunia.

“Musik tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membuka ruang pertukaran nilai, pengalaman, dan ekspresi kebudayaan,”ujarnya.

“Konser musisi internasional dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan budaya, meskipun dampaknya terhadap diplomasi bergantung pada tindak lanjut dan kerja sama yang dibangun,” lanjutnya.

Momentum ini kata dia, relevan dengan posisi Indonesia yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta berkomitmen berkontribusi terhadap perdamaian dunia.

“Diplomasi tidak hanya berlangsung melalui pertemuan antarpemerintah, tetapi juga dapat diperkuat melalui interaksi masyarakat, pertukaran seni, dan kolaborasi kebudayaan,”ujarnya.

Dalam konteks tersebut, musik dapat menjadi medium yang membantu membangun saling pengertian di tengah perbedaan identitas, agama, dan pandangan politik.

“Sebagai organisasi yang menghimpun kaum sarjana Nahdlatul Ulama, ISNU memiliki relevansi dalam mendorong pemikiran terbuka, dialog lintas budaya, dan kontribusi intelektual bagi kehidupan masyarakat,”ujarnya.

Momentum konser Andrea Bocelli dapat menjadi refleksi bahwa kebudayaan dan seni perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan sosial serta membangun komunikasi yang lebih inklusif.

 

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