Menkes Budi Klarifikasi Foto Pakai Oksigen di Kalteng: Bukan karena Sesak Napas

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin meluruskan narasi yang beredar di media sosial terkait foto dirinya menggunakan tabung oksigen saat berkunjung ke Kalimantan Tengah (Kalteng). Ia membenarkan foto tersebut, tetapi menegaskan bahwa dirinya tidak mengalami sesak napas seperti yang dinarasikan.

Foto yang beredar memperlihatkan Budi duduk sambil menggunakan oksigen. Foto itu disertai narasi yang menyebut dirinya belum 24 jam berada di Kalteng, tetapi sudah tidak kuat menghadapi asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Narasi tersebut juga mengaitkan kondisi Budi dengan pernyataannya yang meminta masyarakat segera beradaptasi dengan kondisi yang ada. Namun, dalam unggahan itu, Budi disebut mengalami sesak napas hingga harus menggunakan oksigen.

Menanggapi narasi tersebut, Budi mengunggah video lengkap kunjungannya ke Kalteng melalui akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, Budi terlihat mengunjungi Rumah Oksigen Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Bus Oksigen di Palangka Raya.

Saat berada di Rumah Oksigen MDMC, Budi duduk sambil menggunakan oksigen. Ia mengaku merasakan manfaat dari fasilitas tersebut, termasuk peningkatan saturasi oksigen.

"Saya sendiri coba, jauh lebih enak seger saturasi oksigen saya naik," kata Budi dalam video tersebut, Minggu (25/10/2026).