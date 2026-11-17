Glow Takes Consistency: Pentingnya Konsumsi Rutin Kolagen untuk Mendukung Kulit Kenyal dan Glowing

Selain perawatan dari luar, memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan kulit. (Foto: dok Sido Muncul)

JAKARTA - Kulit kenyal, sehat dan glowing membutuhkan perawatan yang konsisten, bukan hasil yang instan. Selain perawatan dari luar, memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan kulit.

Perlu diketahui, kolagen merupakan protein yang berperan dalam menjaga struktur dan elastisitas kulit. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen alami tubuh dapat menurun. Karena itu, konsumsi suplemen kolagen dapat menjadi salah satu pilihan untuk merawat kesehatan kulit dari dalam.

Menjalani rutinitas perawatan diri tidak harus selalu rumit. Hal terpenting adalah menemukan kebiasaan yang praktis, sesuai kebutuhan, dan mudah dipertahankan dalam keseharian.

C+Collagen hadir sebagai suplemen kesehatan berbentuk effervescent powder dengan kombinasi fish collagen tripeptide 500 mg, vitamin C 1.000 mg, serta vitamin D3, zinc, vitamin E, vitamin B3, B6 dan B12 dalam setiap sajian. Kombinasi ini dibuat untuk melengkapi asupan nutrisi harian.

Adanya vitamin C berperan penting dalam proses pembentukan kolagen dan sebagai antioksidan yang membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar ultraviolet dan polusi. Selain itu, vitamin C juga diketahui berkontribusi dalam membantu mencerahkan kulit.

Dengan rasa strawberry lemonade yang menyegarkan dan sugar free, C+Collagen memberikan kenyamanan untuk dikonsumsi rutin sebagai bagian dari kebiasaan harian. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan secara konsisten adalah bagian dari perjalanan merawat diri.

Yuk, mulai langkah sederhana dari sekarang dengan konsisten merawat kulit dari dalam, dan rasakan perubahannya bersama C+Collagen.

(Anindita Trinoviana)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.