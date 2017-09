Jalin Hubungan Baik dengan Indonesia, Anggota DPR Malaysia Kunjungi Redaksi MNC Group

JAKARTA – Hubungan bilateral yang baik terus dijalin oleh Indonesia dan Malaysia. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas di dua negara yang bertetangga tersebut.

Salah satu bukti terjalinnya hubungan baik terlihat dari kunjungan salah satu Anggota DPR Malaysia, Budiman Mohammad Zohdi, ke MNC News Center, Jakarta. Kunjungan Budiman yang dilakukan hari ini, Rabu (27/9/2017), pun disambut baik oleh Dewan Redaksi MNC Group.

Dalam lawatannya, Budiman berbagi cerita mengenai hubungan yang dijalin pemerintah Malaysia dan Indonesia selama ini. Ia juga memaparkan rencana kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Malaysia yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak, dalam kunjungan tersebut.

“Jokowi dan Najib punya hubungan yang baik. Dalam waktu dekat mereka akan bertemu di Kuching,” ujar Budiman di Gedung MNC News Center, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Budiman memaparkan keinginan pemerintah Malaysia untuk memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia. Negeri Jiran berharap bisa memperkuat diplomasi melalui hubungan people to people dengan Indonesia. Hal ini diperlukan agar masalah yang kerap terjadi di antara kedua negara dapat diselesaikan dengan pendekatan yang baik.

“Malaysia ingin berhubungan baik dengan Indonesia lewat inisiatif people to people. Agar teman-teman Malaysia dan Indonesia bisa menangani isu secara friend to friend, sebelum government to government,” jelasnya.

Dengan cara ini, lanjut Budiman, pemerintah Malaysia berharap dapat menghalau masalah agar tak menjadi besar. Seperti ketika masalah yang terjadi di SEA Games 2017 yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia berharap masalah besar seperti itu tak terjadi lagi.

“Menyelesaikan secara friend to friend. Kalau bisa masalah diselesaikan di tingkat awal. Tidak sampai terjadi demo. Itu lebih baik,” tuturnya.

Melalui konsep tersebut, hubungan baik tak hanya ingin dijalin dengan pemerintah kedua negara. Kunjungan Budiman ke Redaksi MNC Group juga dilakukan agar dapat merangkul media yang ada di Indonesia.

“Semoga hubungan ini dapat terus terjalin. Malaysia dapat terus berhubungan dengan media-media di Indonesia,” tukasnya. (DJI)

