TOKYO - Armada tempur Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh kapal induk tenaga nuklir USS Ronald Reagan mengadakan latihan gabungan dengan pasukan Angkatan Laut Jepang di dekat perairan semenanjung Korea.



Manuver gabungan yang dimulai sejak hari Rabu (11/10) itu digelar di tengah ketegangan yang memanas antara AS dan sekutunya dengan Korea Utara (Korut). Kapal perang destroyer (perusak) Jepang juga ambil bagian dalam latihan gabungan ini.



Informasi perihal manuver gabungan ini muncul setelah AS menerbangkan dua pesawat pembom B-1B Lancer strategis di atas semenanjung Korea dalam sebuah demonstrasi kekuatan yang kuat pada Selasa (10/10) malam. Ketegangan di wilayah ini terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir yang dipicu perang kata-kata antara pemimpin AS dan rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut.



Militer Jepang mengatakan bahwa kapal perang Shimkaze miliknya berpartisipasi dalam latihan tersebut. Kapal perang itu menemani USS Ronald Reagan di perairan sekitar Okinawa, sebelah barat daya semenanjung Korea.

Angkatan Pertahanan Bela Diri Maritim Jepang (JMSDF), seperti dikutip IB Times, Kamis (12/10/2017), menambahkan bahwa latihan gabungan juga akan berlangsung di perairan sekitar pulau barat daya Jepang yang dekat dengan Korut.



Setelah latihan gabungan rampung, renacananya USS Ronald Reagan bersama dengan kapal perusak Angkatan Laut AS lainnya akan pindah untuk melakukan latihan bersama dengan militer Korea Selatan.

Sementara itu, Komando Pasifik AS mengumumkan bahwa sebuah kapal selam bertenaga nuklir Pentagon tiba di Korea Selatan pada hari Sabtu, 7 Oktober. Kapal selam penyerang tipe Ohio-class, USS Tucson, yang berbasis di Hawaii, telah berlabuh di pelabuhan Jinhae, Korea Selatan.



Kapal selam lain dengan tipe sama, USS Michigan, diperkirakan akan tiba pelabuhan Busan, Korea Selatan, akhir pekan ini. Kedua kapal selam AS itu dilengkapi rudal jelajah Tomahawk dan diharapkan bisa bergabung dalam latihan gabungan yang dipimpin kapal induk USS Ronald Reagan.

