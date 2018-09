JAKARTA – Berita hangat datang dari Infobank yang mengumumkan bahwa Taspen mendapatkan predikat “Sangat Bagus” dalam Rating Infobank BUMN Awards 2018. Predikat “Sangat Bagus” adalah predikat tertinggi dalam rating BUMN tahunan versi Majalah Infobank. Malam penganugerahan dilangsungkan pada tanggal 26 September 2018 di Shangri-La Hotel.

Ini adalah penghargaan ke sekian kalinya yang diperoleh oleh Taspen pada tahun ini. Pada awal tahun ini, Taspen telah mendapatkan penghargaan Best Partnership Program and Community Development in Insurance and Financial Services Category serta Innovative Company in Pension Insurance Sector dari Warta Ekonomi.

Selain itu Taspen juga telah mendapatkan sertifikasi ISO versi terbaru dari PT Tuv Nord Indonesia, yaitu ISO 9001:2015 dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu untuk Proses Bisnis Inti Perusahaan, yaitu Layanan Klim THT dan Pensiun dengan Dukungan Data yang Akurat pada Kantor Cabang PT Taspen (Persero).

Direktur Umum PT Taspen (Persero), Bagus Rumbogo mengungkapkan bahwa saat ini terdapat reformasi pelayanan yang sedang dikembangkan oleh Taspen, yaitu Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pensiun yang akan memudahkan para peserta Taspen dalam melakukan otentikasi, selain itu juga terdapat kemudahan dengan adanya Smart Card dimana terdapat berbagai keuntungan yang akan dirasakan para peserta, seperti dapat digunakan sebagai kartu ATM dan loyalty card untuk mendapatkan diskon di berbagai merchant.

Bagus juga berterima kasih atas pengakuan dari Infobank terkait dengan kinerja Taspen selama ini dalam melayani para abdi negara dan berharap agar Taspen konsisten dalam mempertahankan prestasi melalui peningkatan kinerja perusahaan.

